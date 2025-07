De Maggio: "Non sono convinto da Milinkovic-Savic, Meret è di un'altra categoria! Che follia dare via Caprile per 8 milioni"

Calciomercato Napoli - Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Radio Goal a proposito di Vanja Milinkovic-Savic.

Di seguito il suo intervento:

"Non sono convinto di Milinkovic-Savic a quelle cifre e a 28 anni. Per me non è un portiere di grande livello, ma spero di sbagliare. Se conte ci dimostrerà il contrario, tanto di cappello... seguiranno aggiornamenti. Io ho visto alcune partite con errori evidenti, salvo questa stagione in cui è stato molto bravo. Meret è bravo che è in nazionale, è più giovane e ha vinto due scudetti. Meret è di un'altra categoria. Ovviamente abbiamo il diritto di critica. Per me è follia pura dare Caprile a 8 milioni e spendi 18 milioni per un 28enne. Per me non è un'operazione vincente. Per giunta, nell'immediato e per il futuro Caprile è più forte di Milinkovic".