Galatasaray, l'allenatore: "Ho parlato con Osimhen, aspettiamo solo che firmi!"

Calciomercato Napoli - Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della trattativa con il Napoli per Victor Osimhen. Di seguito le sue dichiarazioni a beIN Sports:

"Osimhen? Il nostro presidente e la dirigenza ci supportano sempre. Stiamo facendo grandi sforzi per Osimhen. È importante che Osimhen firmi il prima possibile, così possiamo sentirci tutti a nostro agio. A fine stagione non aveva salutato nessuno, voleva solo del tempo per riflettere. Abbiamo vissuto una situazione simile con Icardi. Anche lui ha ricevuto offerte importanti, ma ha scelto di giocare per il Galatasaray. È molto importante per giocatori di questo calibro mettere da parte i soldi e scegliere la felicità al Galatasaray. Ho parlato anche con Osimhen durante questo processo. Ho cercato di mantenere viva la sua speranza, che lui aveva perso. Siamo arrivati alla fine. Aspettiamo che firmi e che torni in squadra".