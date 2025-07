Zaccaria anticipa: "Il prossimo acquisto Napoli sarà un protagonista assoluto"

Calciomercato Napoli - Mario Zaccaria, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato: "Il Settebello viene da un periodo particolare, dovuto alla squalifica che ci è stata dopo le Olimpiadi. Siamo in una fase di ricostruzione, è difficile aspettarsi risultati sin da subito. Dalla tradizione italiana si ci aspetta sempre il massimo, ma per il momento la pallanuoto va così. Si spera che nelle prossime Olimpiadi Sandro Campagna possa proporre livelli massimi.

Voto ad ADL per Osimhen? 10--, il doppio meno viene dagli ingaggi. Mai come quest'anno, non c'è da fare molti appunti alla società sui ritardi. Fra tutte le società il Napoli è quello più svelto a mettere fieno in cascina. Ci sono stati e ci saranno altri acquisti, finalmente si è conclusa la vicenda Osimhen. Ormai, appartiene al passato anche se gli auguriamo il meglio. Da sempre il calcio fa resistenza contro qualsiasi rivoluzione, ma nel caso di De Laurentiis parliamo di evoluzione. ADL ci prova da anni, ma i cambiamenti nella politica calcistica sono piuttosto deludenti.

Avviene anche con le regole, per arrivare al VAR ci sono voluti anni e anni. Il calcio è un movimento lento, ma ADL ci prova. La sua verve e la sua fantasia sono sempre al centro dell'attenzione non solo nel Napoli, ma anche nella Lega calcio. Sicuramente De Laurentiis lotterà per cambiare le cose. Se si pensa allo scorso anno, la rosa di quest'anno è già molto importante. Se dovesse arrivare Milinkovic-Savic sarebbe un alter ego di Meret. Sulla fascia destra il Napoli cerca un giovane che giocherà poco e possa avere nel tempo la possibilità di raccogliere l'eredità di Di Lorenzo. Il centrocampo è abbastanza guarnito, per il sesto Conte può attendere. Sull'esterno d'attacco il discorso è diverso.

Il Napoli vuole fare un acquisto importante. Chiesa, Ndoye e Lookman sono nomi di fascia A+. Chi arriverà non sarà una comparsa, ma protagonista assoluto. Pazienza e sangue freddo, il Napoli deve attendere il momento giusto. Tra i tre che ho nominato, scelgo Lookman perché ha fatto vincere l'Europa League all'Atalanta. Un giocatore come lui fa crescere la squadra e il numero di gol. Con l'ingresso di De Bruyne in squadra può arrivare qualche gol su punizione che prima mancava.

Atalanta interessata a Raspadori? Pochi minuti fa ne discutevo con mio fratello Mimmo, Raspadori ha fatto vincere il campionato al Napoli. Senza i suoi gol non avremmo vinto il campionato. Per esempio, la punizione contro il Lecce, importante anche l'assist a Monza per McTominay. Io non mi priverei mai di Raspadori, ma so che lui ha il desiderio di avere più spazio. Conte lo vuole tenere, ma ci può stare la cessione per venire incontro alle esigenze del ragazzo. Se Lookman vale 45 milioni, non capisco perché l'italiano ne vale 40. Conte può trovare spazio per Raspadori che può ancora essere decisivo".