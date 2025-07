Grealish è in vacanza in Campania! La coincidenza fa sognare i tifosi del Napoli | FOTO

Ultimissime calciomercato Napoli, si complica la pista per Dan Ndoye e tra i vari nomi alternativi sulla lista del Ds Giovanni Manna ci sarebbe anche quello di Jack Grealish per un altro eventuale colpo citizens dopo l’approdo storico in azzurro di Kevin De Bruyne.

Calciomercato Napoli, Grealish in vacanza in Campania

Una coincidenza di queste ore, intanto, sicuro farà sognare i tifosi: il 29enne del Manchester City, infatti, è in vacanza proprio in Campania e in particolare è in Costiera Amalfitana.

Il centrocampista nativo di Birmingham stamattina è stato a Scala dove si è anche allenato e poi ha fatto tappa a Ravello, concedendosi per foto e autografi con chi lo ha riconosciuto.

Chissà che non possa esserci una telefonata sull'asse Dimaro...