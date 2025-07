Ritiro Napoli Dimaro 2025 - Kevin De Bruyne ruba subito l'occhio nella prima uscita stagionale della SSC Napoli di Antonio Conte. Il club partenopeo è in campo in questi istanti per l'amichevole contro l'Arezzo. L'azzurro più pericolooso della prima mezz'ora è il campione belga: l'ex Manchester City è stato protagonista di due ghiotte occasioni che sono finite, però, alte e fuori dallo specchio della porta.