Zamboni sicuro: "Con Conte farebbe sfracelli, il Napoli deve prenderlo subito"

Marco Zamboni, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero

Calciomercato Napoli, il suggerimento di Zamboni

Ecco quanto ha affermato: "E' da anni che ADL confeziona capolavori. Sono arrivati 2 scudetti, ha preso la squadra dal fallimento. I fatti parlano per lui. Raspadori già ha conosciuto Lucca in Nazionale. Ora che si vedono tutti i giorni può dare il suo contributo. Gambe pesanti dei giocatori? E' normale, ho visto degli allenamenti di Antonio (Conte, ndr) e lo vedo contento e fiero.

Con Lucca e Lukaku devono preoccuparsi gli altri, non di certo Antonio! Mettono in apprensione i difensori. Se lo tardi in marcatura o ti prende l'attimo può crearti situazioni difficili con una palla in mezzo. Non dico che per il Napoli le cose diventano facilissime, ma ci sono diverse soluzioni da cogliere.

Chiesa? Punterei assolutamente tutto su di lui. Se sta bene e trova l'ambiente giusto può spaccare le partite e superare l'uomo. Con Conte può tornare il giocatore che tutti conosciamo. Il problema sarà della squadra che giocherà contro il Napoli".