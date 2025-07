Di Vicino: "Osimhen al Galatasaray? De Laurentiis ha fatto un capolavoro, Milinkovic-Savic formerebbe una grande coppia con Meret, in attacco punterei su Lookman"

Giorgio Di Vicino, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Osimhen al Galatasaray? Il presidente De Laurentiis non si smentisce mai, c'è voluto del tempo ma ha fatto un capolavoro. Il Napoli è quasi al completo, ora mancano solo alcuni dettagli. Milinkovic-Savic e Juanlu Sanchez? Il portiere del Torino non è un semplice secondo, con Meret formerebbe una coppia di altissimo livello. Il club azzurro sta facendo un lavoro di grande qualità. Cosa manca per concludere il mercato? Servirà un esterno offensivo, dopo in quasi ogni ruolo ci sarà una coppia di alto livello. Lookman, Chiesa o Ndoye? Il Napoli è abituato a sorprenderci, potrebbe anche spuntare un altro nome. A me piace molto Lookman, è un giocatore di grande qualità e all'Atalanta ha fatto tanta esperienza. Ndoye ha dimostrato di essere un grande calciatore, la piazza di Napoli sarebbe giusta per lui. Chiesa purtroppo ha giocato poco al Liverpool, ma è un giocatore che già conosciamo bene. Parole di De Bruyne? E' un grande campione, ma si è fidato delle parole di Lukaku e Mertens prima di scegliere Napoli, visto l'appeal raggiunto dal Napoli è giusto che abbia scelto il club azzurro".