Fabregas infiamma il mercato: "Leo Messi al Como? Mai dire mai, siamo amici"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico del club lombardo si è soffermato sui rumors che hanno visto protagonista Leo Messi: sua moglie Antonella, infatti, è stata paparazzata sugli spalti del Sinigaglia nel corso dell'amichevole contro il Lille. Di seguito le dichiarazioni di Fabregas:

"Stiamo cercando difensori specifici, per come vogliamo difendere e attaccare. Vogliamo portare un tipo di giocatore, però penso che la società abbia fatto un lavoro incredibile e abbiamo già fatto il 90% del mercato. Stiamo lavorando con tanti ragazzi che saranno importanti l'anno prossimo. Abbiamo cominciato a gennaio a lavorare per questo mercato. Manca poco, qualcosa di importante, però sono molto contento di quanto fatto fino a qui. Se arriverà anche Morata??Vediamo. Non mi piace parlare di una cosa non fatta al 100%. Se è possibile che Messi arrivi in futuro??Mai dire mai, è stato a casa mia in vacanza. Ha fatto un viaggio per vedere amici, noi siamo amici, anche le mogli e i figli. Come diceva Ludi dopo la partita non potremo dire che Messi non ha mai giocato al Como visti i figli. Però lui è in America adesso".