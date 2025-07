Calciomercato Napoli, arrivano importanti conferme sulla cessione di Jesper Lindstrom in queste ore.

Calciomercato Napoli, visite mediche per Lindstrom in uscita

Ecco quanto riferisce l’esperto di mercato Niccolò Schira via X: “Jesper Lindstrom è appena atterrato in Germania per le visite mediche col Wolfsburg. Poi firmerà il contratto fino al 2030 (1+4)”.

Il danese sbarca in prestito con diritto di riscatto: circa 1.5 milioni al Napoli subito più eventuali 16 a fine stagione.