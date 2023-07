Baiano: "Lozano? Non è una priorità, se parte non credo il Napoli scenderebbe di livello: il suo addio non può spostare gli equilibri"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Francesco Baiano, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Bernardeschi? Sapeva di andare in un campionato meno competitivo come quello americano, meno importante, e l’ha fatto ovviamente per i soldi come tanti: mi sembra giusto che abbia ancora qualità per fare grandi cose, Napoli potrebbe essere la piazza giusta in un campionato serio. Lozano in America? Dipende da cosa vorrà fare la società e cosa vorrà il calciatore, Hirving non è una priorità e se partisse non credo che il Napoli vedrebbe scendere molto il suo livello: il suo addio non può spostare gli equilibri, poi ha sempre detto di voler giocare in un top team europeo, se va via ce ne faremo una ragione. Osimhen? Non può guadagnare a Napoli le cifre offerte in altre piazze, ma De Laurentiis sta facendo di tutto per fare un passo nella direzione del calciatore”