Zerbin preferito a Lindstrom: c'è qualcosa sull'ex Eintracht che non ci è stata detta?

Notizie calcio. In casa Napoli si continua a discutere di Jesper Lindstrom, sempre più oggetto misterioso del mercato estivo degli azzurri. Anche contro il Monza, seppur non al 100%, il danese è partito dalla panchina ed al suo posto Mazzarri ha preferito affidarsi a Zerbin (con Politano squalificato).

La domanda è lecita: preso per fare il vice Politano (con tutti i dubbi del caso), perchè non gioca neppure quando manca l'ex Inter? Ormai la situazione Lindstrom vive i risvolti di un libro giallo, in attesa che ci venga svelata la risposta finale. Una volta è una questione di ruolo, poi la condizione, la lingua o la fase difensiva: tante "scusanti" che però ancora non rispondo all'interrogativo del perchè Lindstrom non giochi. Tecnicamente resta un giocatore estremamente valido, lo si non anche da quelle poche accelerazioni che compie, ma allora perchè non si riesce a dargli continuità? Il sospetto è che nel "thriller" di Lindstrom manchi un tassello... magari lo si potrà chiedere a De Laurentiis nella cena post Supercoppa.