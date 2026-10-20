Biasin: "Nel Napoli ci sono giocatori che non sorridono e controvoglia! Allegri scelto da ADL per un motivo"

Il noto opinionista di fede interista e attuale opinionista Mediaset, Fabrizio Biasin, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Pressing in onda su Italia Uno sul momento del Napoli calcio.

Crisi Allegri Napoli, il parere di Fabrizio Biasin

"Allegri è stato scelto apposta perché si sapeva che quest'anno sarebbe stata l'estate del non mercato. Ci sono giocatori che non sorridono, ci sono giocatori che non hanno voglia di star lì, è chiaro ed esplicito. Ed è l'opposto di ciò che sta capitando alla Lazio, con calciatori che hanno voglia di riscattarsi."