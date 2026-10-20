Ferrara: "Napoli, l'obiettivo era recuperare alcuni calciatori! La realtà però dice che..."

Ultime notizie SSC Napoli - Ciro Ferrara, ex difensore e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel corso di Fuoriclasse, dopo Venezia-Napoli:

"Le aspettative lì sono alte: il Napoli viene da uno scudetto e un secondo posto, nonostante le difficoltà. L'obiettivo era recuperare alcuni calciatori, la realtà dice che questi insieme ad altri non stanno rendendo come potrebbero fare. Il Napoli ha avuto delle occasioni contro il Venezia, ma resta una sconfitta pesante e dura da digerire".