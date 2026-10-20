Formazioni Napoli-Bodo Glimt, CorSport: cambio modulo con sei novità dall'inizio per Allegri

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri cambia quasi tutto contro il Bodo Glimt. Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'allenatore del Napoli non solo manderà in campo la squadra con un modulo diverso rispetto alle ultime uscite ma, farà anche sei cambi nell'undici iniziale rispetto alla sconfitta con il Venezia.

Napoli Bodo Glimt, le scelte di Allegri

Ecco cosa si legge questa mattina sulla probabile formazione che Massimiliano Allegri potrebbe schierare questa sera contro il Bodo in Champions League: "Sei, dicevamo, i cambi previsti dal primo minuto rispetto alla sconfitta del Penzo. Coinvolti tutti i reparti, una vera rivoluzione anche tattica considerando il 4-2-3-1. Secondo quanto emerso dopo la rifinitura andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno, dunque, in porta ci sarà Meret. Un ritorno in Champions considerando che contro il Villarreal era stato Milinkovic-Savic a difendere la porta. E ancora: linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera, di nuovo titolare dopo l'infortunio rimediato durante la sosta con l'Uruguay; Lobotka e McTominay reciteranno in mediana; Politano, De Bruyne e Lang danzeranno sulla trequarti alle spalle di Hojlund, il centravanti e il punto di riferimento dell'attacco, a caccia di gol da sei partite. L'ultima volta di Rasmus risale alla trasferta di San Siro con l'Inter: era il 5 settembre, sono trascorsi 45 giorni".