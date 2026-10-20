VAR e arbitri, situazione surreale in A: "Un fantasma s'aggira fra i campi della Serie A"

Ultime notizie Serie A - "C'è un problema con il VAR. Anzi, due", scrive Repubblica. La stagione era cominciata con il nuovo metro di Orsato, fino alla sosta la tecnologia è stata utilizzata pochissimo ma le ultime due giornate hanno invertito bruscamente la rotta: non c'è uniformità di giudizio. Qualche allenatore ne parla apertamente: «Non si capisce più quale sia il metro e la cosa che fa più male è che non sai nemmeno a chi chiedere spiegazioni», aveva detto giorni fa Di Francesco.

VAR e arbitri: situazione surreale in Serie A

Il quotidiano racconta cosa sta accadendo:

"Parole che raccontano una storia quasi surreale. C'è un fantasma che (non) si aggira per i campi della Serie A: è il referente arbitrale per i club. Sulla carta avrebbe un nome, un cognome e un contratto: Andrea De Marco, ex arbitro, è la persona - faticosamente - scelta per quel ruolo. Ha anche incassato la prima mensilità del suo contratto da 50mila euro all'anno. Ma c'è un ma: non può operare. Il motivo? Non è gradito al designatore Daniele Orsato. Quindi allenatori e società non sanno a chi avanzare i loro dubbi sulle interpretazioni delle decisioni, su questioni regolamentari o le richieste di chiarimenti in merito a una decisione contestata.

L'ex arbitro De Marco