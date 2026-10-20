Esonero Spalletti, torna Conte? SKY: ecco la posizione Juve

Traballa la panchina di Luciano Spalletti a Torino. La pesantissima battuta d'arresto incassata dalla Juventus contro la Lazio, k.o. addirittura per 0-3 davanti ai propri tifosi, unita a un divario che si è dilatato fino a ben otto lunghezze di ritardo dalla vetta del campionato, ha immediatamente scatenato un vortice di voci incontrollate sul futuro della panchina piemontese. Tra i vari scenari di mercato ipotizzati con insistenza da media, opinionisti e tifosi, il nome più suggestivo e ricorrente è soprattutto uno nel mondo bianconero: quello di Antonio Conte, indicato come il profilo ideale per un clamoroso ritorno sotto la Mole.

Esonero Spalletti e ritorno Conte? L'aggiornamento SKY

?

Tuttavia, la realtà dei fatti raccontata direttamente dai corridoi della Continassa - secondo SkySport - disegnerebbe uno scenario radicalmente differente rispetto alle ipotesi suggestive circolate nelle ultime ore. A fare chiarezza definitiva sulla reale situazione interna al club è intervenuto l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio in diretta a Sky come riporta TuttoJuve.

A tal proposito, le verifiche condotte avrebbero spazzato via qualsiasi equivoco ridimensionando drasticamente le voci su un imminente ribaltone tecnico. All'interno della società - assicura l'esperto di mercato - non esisterebbe alcun piano alternativo che preveda l'arrivo dell'attuale tecnico salentino, né risultano aperti dossier relativi ad altri profili per la successione. La linea tracciata dai piani alti del club conferma una totale e incondizionata adesione al progetto tecnico avviato.

La dirigenza riterrebbe fermamente che l'allenatore toscano rappresenti la guida ideale per condurre la squadra fuori dalle difficoltà attuali, blindandone la posizione nonostante il momento di flessione emerso nell'ultimo impegno ufficiale. L'inatteso scivolone contro i biancocelesti della capitale e il ritardo accumulato in classifica non avrebbe scalfito la stima riposta nell'operato del gruppo di lavoro guidato dall'ex commissario tecnico della Nazionale, ma è chiaro che urge una svolta di risultati e soprattutto una continuità.