Il Mattino su De Bruyne - Spariti sorrisi ed empatia col resto del Napoli, strascichi post-confronto con Allegri

Ultime notizie SSC Napoli - Si è spenta la luce nel "sistema De Bruyne-centrico di Allegri", scrive Il Mattino. Il quotidiano su KDB - dopo la doppietta con il Frosinone - scrive:

"Dopo la doppietta e quegli sprazzi di qualità sono arrivate una dopo l'altra le prestazioni disastrose con Villarreal e Venezia, due colpi tremendi per il Napoli e per il suo talento belga. In Spagna si è ritrovato come un asino in mezzo ai suoni, alla ricerca di una posizione buona per far girare la squadra, in Laguna, invece, è stato chiamato in causa solo nella ripresa e sbagliando il calcio di rigore ha di fatto impedito al Napoli di rimettersi in carreggiata andando all'assalto dei padroni di casa. Il tutto al termine di una settimana complicata, soprattutto per quanto accaduto nella notte di Champions quando più di qualche parolina è volata tra lui e l'allenatore. Incomprensioni? Ma di sicuro quelle che il ds Manna ha definito «chiacchiere da bar» potrebbero aver lasciato qualche strascico nella testa di un calciatore che ha scelto Napoli un anno fa per mettersi alla prova nell'ultimo capitolo della sua storia professionale nel "calcio che conta".