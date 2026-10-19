Bodo/Glimt, Knutsen in conferenza: "In Champions devi sperimentare cose nuove, noi conosciamo il Napoli e domani vi sorprenderemo! Ci sono dei dubbi su Blomberg, dobbiamo essere pronti e coraggiosi" | VIDEO

UEFA Champions League - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bodo/Glimt dell'allenatore del Bodo/Glimt Kjetil Knutsen.

L'allenatore del Bodo/Glimt Kjetil Knutsen e di un calciatore in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bodo/Glimt, gara valida per il terzo turno di UEFA Champions League. Il tecnico dei norvegesi parlerà in compagnia di un calciatore del Bodo/Glimt. Tutto in diretta video e testuale, gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 di CalcioNapoli24 TV del digitale terrestre per le province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, e al canale 84 in provincia di Salerno.

L'appuntamento è alle ore 16:00, con la conferenza stampa di Kjetil Knutsen e di un calciatore, in diretta video su CalcioNapoli24 TV dallo stadio Maradona.

"Ci sono dei dubbi su Blomberg e non so se sarà pronto domani.

La partita col Bayern è stata dura e mi prendo delle responsabilità, ci serve trovare continuità e poi proveremo a capire la partita di domani anche in base all'impatto, valuteremo diversi aspetti ma dobbiamo essere il Bodo/Glimt.

Sono sceso a compromessi con l'allenatore della Nazionale, ma abbiamo bisogno di Patrick Berg che è fondamentale per noi, ci serve davanti alla difesa e per tre quarti della partita sarà fondamentale. Dovrà adattarsi ai ritmi di domani e Patrick è un giocatore intelligente, non ci sono molti giocatori che hanno la sua forza. Però non credo che gli cambierò ruolo, è molto speciale per noi quindi c'è una grande differenza con o senza di lui. È importante averlo, per noi e per la Nazionale. Ci credo se sento che ha avuto un miglioramento, ma in Nazionale ha avuto un altro ruolo ma penso di utilizzarlo in un altro.

Haikin ha avuto una condizione altalenante come prestazioni? Nikita ha fatto benissimo al Bodo/Glimt, la carriera può dargli soddisfazioni ma ha avuto difficoltà e pressioni, in questo momento credo sia felice di avere una opportunità di far vedere il suo valore. Forse è un po' indietro come stima, però sono molto felice di poter contare su uno come lui, la squadra si fida di lui e sono contento che sia pronto per mostrare il suo alto livello.

C'è differenza di livello nell'elite europea e come valuto il cinismo del Bodo? Il cinismo fa parte della nostra identità e fa parte dell'identità del Viking, abbiamo anche mostrato di saper sprecare tanto e non è quello che vogliamo. Non da meno nella fase finale del campionato dobbiamo dimostrare di essere cinici, ognuno mostra le sue forze e le sue debolezze, dobbiamo rispettare le altre squadre e non tutte le partite vanno nel modo in cui vorremmo.

Mancanza di fortuna nel Napoli? Noi sappiamo che uno dei presupposti è il nostro potenziale, uno dei tratti caratteristici del nostro gioco è essere offensivi, giocare larghi e provare a buttare la palla in area di rigore. Però noi analizziamo il Napoli e proviamo a cercare punti forti e deboli, li analizziamo con la nostra identità e troviamo punti in comune. A prescindere da come attaccheranno, noi domani proveremo a giocare il nostro calcio ed è una delle cose più importanti su cui contare. Si parla sempre troppo poco della nostra preparazione e tanto della nostra analisi.

Proposte per il nuovo stadio? Vediamo come va, per ora no, avere un nuovo stadio è significativo e importante.

Dobbiamo incrementare la lealtà ed il senso di gruppo per migliorare la prestazione.

Aver perso l'effetto sorpresa può condizionare le nostre performance e la preparazione alla partita? Credo che sia vero, ma ogni volta proviamo a sviluppare cose nuove, ad esser sorprendenti. In Champions devi sperimentare cose nuove, noi conosciamo il Napoli e domani vi sorprenderemo. Ma anche loro ci conoscono bene, spero che sia una bella partita e che saremo all'altezza.

Prima di tutto voglio dire che il Napoli è una grande squadra, ha uno stadio fantastico ed una grande storia. Chiaro, per noi del Bodo cinquant'anni fa c'è stato un 2-0 come precedente qui allo stadio, c'è qualcosa di storico in questo. Sulla squadra cosa posso dire? Grande rispetto, vedo i loro punti di forza e le loro debolezze, l'esito dipenderà da chi metterà più intensità. Dobbiamo essere pronti e coraggiosi, a sfruttare le occasioni che ci saranno. Proveremo a dare il massimo a prescindere. Non vedo l'ora di andare in panchina domani, sappiamo del risultato negativo con il Bayern ma abbiamo dimostrato di essere migliori fuori casa nel 2026.

Ci siamo dati un obiettivo in Champions? L'ambizione del Glimt è quella di fare risultato, ma pensiamo molto più alla prestazione e siamo orgogliosi di aver giocato un quarto di finale lo scorso anno, il miglior risultato della stagione. Siamo altrettanto positivi anche quest'anno, proveremo ad ottenere lo stesso risultato.

Il Bodo è favorito visti i precedenti con le italiane? Non esiste una favorita per un match come quello di domani, dipenderà da chi gestirà meglio energie ed emozioni. Io mi limiterò a dire che proveremo a fare una grande prestazione".