Sky - De Ketelaere all'Atalanta, è fatta: domani la chiusura, le cifre

Ultime news calciomercato - Ultim'ora importante per quel che riguarda l'Atalanta, perché nei prossimi giorni è prevista la chiusura per l'arrivo di De Ketelaere. La notizia arriva dall'esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. E potrebbe aprire la strada a Koopmeiners-Napoli:

"Per il passaggio di Charles De Ketelaere dal Milan all'Atalanta la chiusura è prevista per domani (7 agosto) o dopo domani (8 agosto). L'accordo tra i due club dovrebbe prevedere una base fissa da 3 milioni di euro; un diritto di riscatto in favore dell'Atalanta, fissato a quota 22 milioni; e infine una quota di bonus, circa 4 milioni totali. Oltre a queste cifre si è aggiunto il 10% di futura rivendita in favore del Milan nel caso in cui i bergamaschi dovessero riscattarlo".