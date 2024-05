Bruscolotti attacca ADL: "Napoli e i napoletani meritano rispetto! Non prenda in giro nessuno"

Giuseppe Bruscolotticontro Aurelio De Laurentiis, senza peli sulla lingua. L’ex storico capitano del Napoli non si è trattenuto ospite negli studi di Canale 21 nel corso di ‘Campania Sport’.

"Mi dà fastidio sentir parlare De Laurentiis sullo stadio e il centro sportivo: quando ho visto la conferenza stampa ho spento, davvero non se ne può più. Fa l’attore in pubblico ma Napoli e napoletani meritano rispetto. Non si può prendere in giro la gente qui. Se volesse, basterebbe mettere mano alla tasca come Fanon tutti i grandi proprietari. Invece qui si va con promesse, e accuse all’amministrazione…”.