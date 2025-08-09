Adesso è ufficiale, Idzes è un nuovo calciatore del Sassuolo: "Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Jay!"

Adesso è ufficiale, Idzes è un nuovo calciatore del Sassuolo: Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Jay!

Jay Idzes è diventato un nuovo giocatore del Sassuolo, come annunciato dai neroverdi.

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dal Venezia FC, le prestazioni sportive del calciatore Jay Idzes (difensore, classe 2000).Nato a Mierlo il 2 giugno 2000, Idzes è un calciatore olandese naturalizzato indonesiano, cresciuto nel settore giovanile del PSV Eindhoven. Dopo la formazione nelle giovanili in Olanda, esordisce tra i professionisti con la maglia del Go Ahead Eagles, con cui colleziona 93 presenze e 3 reti in tre stagioni. Nel 2022 approda in Italia al Venezia, diventando in breve uno dei punti di riferimento della retroguardia lagunare. Con i veneti disputa 66 partite tra Serie A e Serie B, mettendo a segno una doppietta il 1° maggio 2024 contro il Catanzaro e realizzando la sua prima rete in Serie A nel dicembre dello stesso anno contro la Juventus.Grazie alle origini materne, sceglie di rappresentare la nazionale indonesiana, con cui debutta nel marzo 2024 e segna la sua prima rete appena cinque giorni dopo, contro il Vietnam. Nel settembre 2024 viene nominato capitano della selezione. Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Jay!”

