Musah-Napoli, ritorno di fiamma! Gazzetta: nuova offerta la Milan, il giocatore vuole gli azzurri

Calciomercato Napoli - Yunus Musah resta un obiettivo del Napoli. Il centrocampista del Milan era stato molto vicino agli azzurri, ma la trattativa si era poi arenata. Adesso il Napoli è tornato alla carica per accontentare Conte in mediana.

Napoli su Musah

Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa Napoli-Milan per Musah arrivano da La Gazzetta dello Sport:

"Giovedì sera il Napoli ha presentato una nuova proposta al Milan per Musah da 22 milioni più tre di bonus. Un ritorno di fiamma sorprendente, una richiesta di Conte che cerca duttilità, muscoli e corsa da mettere in competizione con Anguissa. Yunus sembrava vicino al Nottingham Forrest, ora vuole aspettare l’evolversi della questione. Musah preferirebbe il Napoli, a differenza di quanto accaduto con Ndoye. E anche per De Lautentiis e Manna sarebbe una dolce rivincita sugli inglesi".