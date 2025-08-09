Da Grealish a Chiesa, Repubblica: ecco la lista di Manna per sostituire Raspadori

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica svela i calciatori nel mirino di Manna per l'attacco:
"La cessione di Jack apre ovviamente scenari nuovi del mercato: il Napoli potrebbe pensare all’innesto di un attaccante esterno per completare il gioco delle coppie nel tridente. Nella short list ci sono il brasiliano Kevin dello Shakhtar, Grealish del City e Chiesa del Liverpool. Più difficile, invece, Nusa del Lipsia che costa almeno 50 milioni di euro. Il diesse Manna lavorerà prima ad altre trattative".