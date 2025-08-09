Napoli-Girona, Conte ha chiesto un segnale alla squadra: ecco cosa vuole vedere

Notizie Napoli calcio - Oggi alle 19 andrà in scena Napoli-Girona, terza amichevole del ritiro di Castel di Sangro. Ecco quanto scritto in merito dal Corriere dello Sport:

"Conte non ha gradito, non potrebbe mai, e ha notevolmente alzato il livello dell'attenzione all'interno del gruppo: fermo restando che la squadra è ancora un cantiere, e poi che la preparazione è stata finora estremamente dura e stressante per il corpo e la mente e che l'inserimento dei tanti nuovi comporta un necessario periodo di assestamento, il tecnico si aspetta una risposta convincente. A prescindere dal risultato finale".