Raspadori-Atletico, Il Mattino: 28 milioni al Napoli, oggi è atteso a Madrid! Spunta la reazione di Conte

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela i dettagli della cessione all'Atletico Madrid di Raspadori:

"Ci siamo. Mancano solo gli autografi sui contratti, ma la trattativa per la cessione di Jack Raspadori all'Atletico Madrid è conclusa. Non ci sono più ostacoli, cifre da arrotondare, dettagli importanti da chiarire. Le due dirigenze che da tre giorni lavorano all'affare sono alle soglie della chiusura dell'accordo, hanno raggiunto: al Napoli andranno quasi 28 milioni, compresa una piccola batteria di bonus. Nessuna percentuale sulla rivendita. Neppure alla presentazione della squadra Jack c'era: mentre la sua ex squadra era in piazza a Castel di Sangro, lui preparava i bagagli e lasciava il ritiro. Oggi è atteso a Madrid. Ormai siamo ai titoli di coda. [...] Jack firma un contratto fino al 2029, a circa 4 milioni di euro. Conte ha sempre aperto alla sua cessione, a patto che arrivasse offerta e club all'altezza dell'attaccante azzurro".