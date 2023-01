Rai - Spalletti resta ancora al Napoli, scelta definitiva di ADL

Ciro Venerato, giornalista Rai, svela le ultime notizie di calciomercato in casa Napoli nel corso de La Domenica Sportiva:

"Ci sarà una stretta di mano tra De Laurentiis e Spalletti. Il Napoli infatti eserciterà la clausola unilaterale per prolungare di un altro anno almeno il contratto con Spalletti. C'è tempo fino al 30 giugno per esercitarla in maniera unilaterale. Dopo questo rinnovo, è molto probabile che De Laurentiis incontri nuovamente Spalletti per cercare di prolungare ulteriormente questo contratto.

Nel 2005 De Laurentiis già chiedeva a Spalletti di venire ad allenare il Napoli. Pierpaolo Marino infatti, che ebbe Spalletti a Udine, consigliò il tecnico di Certaldo al Napoli".