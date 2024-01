Solet-Napoli, annuncio bomba dalla Francia: "Accordo trovato col Salisburgo!"

Calciomercato Napoli, Oumar Solet il possibile acquisto in difesa del Napoli.

Clamoroso annuncio dell'autorevole portale francese Footmercato (la stessa fonte che diede Cajuste in azzurro in estate, ndr). Per i colleghi francesi sarebbe stato trovato l'accordo tra Napoli e Salisburgo per il trasferimento di Solet, pronto a mettersi a disposizione di Walter Mazzarri.

Mercato Napoli Solet , annuncio dalla Francia

Secondo Footmercato Oumar Solet si avvia verso Napoli. Le parti sarebbero vicinissime all'accordo definitivo. Mancherebbe solo l'intesa con l'entourage del giocatore.

Ecco cosa ha dichiarato nelle scorse settimane sull'avventura in Austria che secondo fonti transalpine sarebbe quasi al capolinea:

“Sono venuto qui perché so dove può portarmi il Salisburgo, cosa può darmi il club. È importante saperlo prima di firmare per un club. Il Salisburgo può portarmi ai massimi livelli e molto velocemente. Lo apprezzo molto. Sono venuto qui perché voglio giocare ad alto livello, voglio che le grandi squadre mi vedano e mi apprezzino. Spero di ottenere qualcosa di positivo dal mio tempo qui. Ho passato degli anni fantastici qui e penso di meritare di fare un passo avanti adesso. Ho 23 anni e mi trovo in un periodo della mia carriera in cui sento il bisogno di fare il passo successivo. Non importa dove sarà, devo superare questa cosa. Ho grandi ambizioni e voglio essere uno dei migliori giocatori un giorno. Quindi ci vuole lavoro, determinazione. Spero di poter realizzare i miei sogni, in particolare quello di giocare nelle più grandi squadre europee".

Un messaggio che è arrivato alle pendici del Vesuvio. Giocatore versatile, autore di 13 partite in tutte le competizioni (1 gol). Nonostante un infortunio che lo tiene lontano dal campo da novembre, il 23enne ha fatto breccia sui Partenopei. L'accordo con il Salisburgo, secondo Footmercato, dunque sarebbe stato già raggiunto e dopo una bella esperienza in Austria, il giocatore classe 2000 potrà fare un passo avanti all'interno di un grande club italiano.