Meret vuole restare a Napoli ma tra un mese gli scade il contratto! Alex nel limbo, ecco cosa manca per la conferma

Ultime notizie SSC Napoli - Decisivo a Parma, come altre volte in stagione. Eppure Alex Meret resta ancora nel limbo di un rinnovo contrattuale su cui si lavora ormai da mesi. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Si lavora in silenzio per provare a trovare la quadra sull’ultimo aspetto del contratto che dovrebbe avere scadenza 2027, sui dettagli che poi in questi casi si trasformano spesso in bonus extra. Meret vuole restare a Napoli, si è legato alla città e alla tifoseria malgrado qualche mugugno sparso nella sua avventura azzurra. Le parti si riaggiorneranno presto”