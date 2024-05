Kiss Kiss Napoli - Skorupski ha chiesto a Zielinski informazioni su Napoli, l'agente vuole uno scambio con Meret

Calciomercato Napoli - Fabio Cannavo, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal:

"Sappiamo che Skorupski è entrato nel mirino del Napoli, non si sa se per fare il titolare o il secondo. Il suo agente, Pastorello, che è lo stesso di Meret, sta provando ad imbastire una trattativa che porti Alex a Bologna e Skorupski al Napoli.

Meret ha le spalle larghe per disputare una competizione come la Champions League, mentre Skorupski è alla fine di un ciclo. Lui era a Bologna già con Mihajlovic e potrebbe decidere di cambiare aria. Il calciatore polacco s'è informato, attraverso Piotr Zielinski, su come si vive il calcio a Napoli e su come mai Meret è stato preso di mira in tutti questi anni.

Caprile? Non dobbiamo avere fretta di riportare i giocatori giovani e bravi a Napoli. Secondo me, in una stagione, come quella prossima, che dev'essere quella del riscatto, il Napoli deve puntare su una certezza, su un portiere esperto. Caprile lo lascerei in prestito in modo che possa rientrare a Napoli in un futuro, ma con l'etichetta del potenziale titolare"