Gazzetta - Sacrificio, sudore e fame: Napoli come Conte e Raspadori ne è il simbolo! Da gregario a protagonista

Ultime notizie SSC Napoli - Da Torino a Lecce, il nome del destino, scrive la Gazzetta dello Sport, è sempre lo stesso. Giacomo Raspadori lo ha fatto ancora.

“Un lampo di classe, come fu in casa della Juve ad aprile 2023. Questo sogno napoletano, è stato costruito tutto sul lavoro. Sul sacrificio, sul sudore, sulla fame. Una squadra immagine e somiglianza del suo allenatore. Cinica e pratica, poco incline a star nel mezzo. Raspadori è un po’ il simbolo di questo nuovo spirito. Lui, che fino a fine gennaio sembrava destinato ad altri lidi per trovare quello spazio che aveva visto col contagocce nei primi mesi, si è ripreso tutto con gli interessi anche sfruttando l’emergenza. Lo ha fatto con personalità . E con i gol”.