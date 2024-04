Dalla Georgia, l'agente di Kvaratskhelia è già in Italia! Si attende l'incontro con ADL: due i temi affrontare

Calciomercato Napoli. Il Napoli del futuro è pronto a ripartire da Khvicha Kvaratskhelia: c'è fermento sull'incontro tra l'agente del calciatore e De Laurentiis per trattare, ma anche per parlare di eventuali interessamenti da parte dei top club europei. 

Rinnovo Kvaratskhelia, l'agente è in Itaia

Secondo la versione georgiana de La Gazzetta dello Sport, in un articolo a firma del collega Tsalugelashvili Bacho, l'agente Mamuka Jugheli sarebbe già in Italia ed a breve dovrebbe incontrare De Laurentiis e la società azzurra per parlare del rinnovo. 

Sullo sfondo, però, restano anche gli interessamenti delle big d'Europa: su tutte c'è il Barcellona che ha manifestato il proprio gradimento per Kvaratskhelia.