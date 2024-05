Pedullà attacca Alvino: "Spara veleno solo per ottemperare ai diktat, fa da zerbino per sputtanare un collega" | VIDEO

Notizie calcio. Lungo botta e risposta via social tra i giornalisti Carlo Alvino ed Alfredo Pedullà: l'oggetto del contendere è relativo al possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Tutto nasce nella giornata di ieri, quando il collega di Sportitalia riporta di un incontro avvenuto a Torino tra il tecnico e la dirigenza azzurra.

Lo stesso Alvino ha poi dato i suoi aggiornamenti sulla questione Conte, negando che il suddetto incontro torinese tra l'allenatore e De Laurentiis sia avvenuto.

Poco fa è arrivato un altro attacco frontale di Pedullà al collega Alvino, storicamente da sempre vicino all'ambiente SSC Napoli, con il primo che conferma quanto detto nei giorni precedenti su Conte per poi lanciare una frecciata (nemmeno tanto velata) al cronista partenopeo tramite un video sul suo canale Youtube:

"Bisognerebbe avere anche un po' di rispetto tra colleghi, nei riguardi di chi cerca di fare il proprio lavoro e non smantisce quasi mai il lavoro degli altri. Noi non siamo nè filo governativi, nè filo ruffiani e non dobbiamo portare avanti una carozza, per questo non dobbiamo sentire notizie che non sono di nostra competenza e vorremmo rispetto da parte di chi le notizie non le porta mai.

Ho raccontato quello che è successo sabato a Torino e per rispetto non posso dire altro. Ribadisco ciò che ho detto, il Napoli ha incotrato Conte a Torino davanti a testimoni oculari e si sta lavorando intensamente per trovare un accordo. C'è disponibilità di Conte ed ha aperto, anche perchè non ci sono altre offerte concrete sul tavolo. Ora che pinco pallino si sveglia la mattina e guarda il Maschio Angioino, spalanca le finestre e deve sparare veleno solo per ottemperare ad un diktat, questo mi fa ridere o piangere.

I cavalli si vedono sempre al traguardo, ma vorrei da lui che portasse una notizia in cambio e dicesse cosa ha. In realtà apre la borsa e non ha mai nulla, così come non aveva nulla quando sono arrivati Kvaratskhelia, Osimhen o Calzona. Non concepisco questo concetto da fare da zerbino solo per sputtanare un collega. Questa cosa non sta nè in cielo nè in terra, se poi verrà un altro ad allenare il Napoli ce lo faremo dire da lui. Ma intanto se tu non hai visto o non hai una fonte, restando all'anteguerra sulle tue notizie, allora guardati il panorama del Maschio Angioino, mangiati uno spaghetto ed una pizza. Però lascia lavorare gli altri con correttezza.

Il tifoso del Napoli va tutelato e non raggirato, questo è uguale a quanto successo la scorsa estate quando si è fatto silenzio quando De Laurentiis ha smontato il giocattolo. Io sono un giornalista libero e questi non sono i miei interessi, al nostro amico invece non resta che guardare il panorama. Lo scorso anno ho detto quelle cose sul progetto De Laurentiis proprio perchè io tengo ai tifosi del Napoli.

Su Conte seguiamo la vicenda, il Napoli ha messo in standby gli altri allenatori come Pioli ed Italiano, mentre Gasperini è per ora impegnato su altro. Se il Napoli può chiudere Conte allora lo farà. Voi gustatevi il panorama e non date retta ai millantatori".