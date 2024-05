Fedele: "Il Napoli è obbligato a prendere Conte, vi spiego il motivo"

Calciomercato Napoli - Enrico Fedele è intervenuto nel corso della trasmissione l'Infedele, programma in onda su Televomero:

Conte-Napoli, il parere di Enrico Fedele

"Il Napoli è 'obbligato' a scegliere Antonio Conte. Il tecnico verrà in Campania come paracadute dopo una stagione così difficile. Chiavelli, l'uomo dei conti, può essere ostativo ma solo a un certo punto, non pregiudicherà la decisione del patron. Antonio Conte non fa miracoli, se non ha i calciatori non potrà certamente trasformare in meglio la squadra. Ma quello del mister pugliese è un nome gradito alla piazza, dà delle garanzie. Con l'ex Juventus e Inter si avrà la sicurezza che il presidente Aurelio De Laurentiis non scenderà negli spogliatoi, Antonio Conte non lo permetterebbe mai. Giovanni Manna? Non ha l'autorevolezza per imporre delle decisioni all'allenatore"