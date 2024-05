CorSport - Gasperini pronto ad approfondire la proposta di De Laurentiis, ma ad una condizione

Calciomercato SSC Napoli - Il tecnico in cima alla lista a cui il presidente ha spedito anche un messaggio pubblico di enorme stima (datata), è sempre Gian Piero Gasperini, oggi alle prese con la finale di Coppa Italia che l’Atalanta giocherà contro la Juventus. Ne parla il Corriere dello Sport.

Il rapporto di Gasperini con l’Atalanta scadrà nel 2025:

“Il club di Percassi non ha intenzione di arrendersi all’idea di liberarlo prima della scadenza; il Gasp è aperto ad approfondire la proposta di ADL ma non potrà farlo prima di aver giocato le finali e concluso la maratona verso la prossima Champions in campionato”