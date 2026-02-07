Lazio, Sarri: “Blocco delle trasferte? Per me è inaccettabile. La pena collettiva è una sconfitta per le istituzioni”

L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri torna a parlare alla vigilia della sfida contro la Juventus, soffermandosi anche sul blocco delle trasferte per i tifosi:

"La situazione dei tifosi è pesante: giocare con quattromila persone è complicato. La grande speranza è che si ricomponga tutto, perché noi abbiamo bisogno del loro sostegno. In più hanno subito il blocco delle trasferte: la pena collettiva è inaccettabile. Il 90-95% dei tifosi non ha fatto nulla e non può vedere la Lazio. È anticostituzionale ed è anche una sconfitta delle istituzioni, con queste punizioni assurde".