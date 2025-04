Formazioni ufficiali Genoa-Lazio: le scelte di Vieira e Baroni

Formazioni ufficiali Genoa-Lazio: recupero della 33ª giornata di Serie A, in programma stasera, mercoledì 23 aprile alle ore 18:30.

Il Grifone, praticamente salvo da diverse giornate, affronta questo finale di campionato senza pressioni ma con la voglia di chiudere bene davanti al proprio pubblico.

Gli ospiti invece, reduci dalla delusione dell’eliminazione in Europa League, vogliono subito reagire per rimanere in corsa per un posto nelle competizioni europee della prossima stagione.

Formazioni ufficiali Genoa-Lazio: c'è grande curiosità per questo match.

Formazioni ufficiali Genoa-Lazio

Genoa (4-2-3-1): Leali; Otoa, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Vitinha, Thorsby; Pinamonti.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Prossimo turno Serie A 34a giornata

Atalanta-Lecce venerdì 25 aprile, ore 20.45

venerdì 25 aprile, ore 20.45 Como-Genoa sabato 26 aprile, ore 15.00

sabato 26 aprile, ore 15.00 Inter-Roma sabato 26 aprile, ore 18.00

sabato 26 aprile, ore 18.00 Lazio-Parma sabato 26 aprile, ore 20.45

sabato 26 aprile, ore 20.45 Venezia-Milan domenica 27 aprile, ore 12.30

domenica 27 aprile, ore 12.30 Fiorentina-Empoli domenica 27 aprile, ore 15.00

domenica 27 aprile, ore 15.00 Juventus-Monza domenica 27 aprile, ore 18.00

domenica 27 aprile, ore 18.00 Napoli-Torino domenica 27 aprile, ore 20.45

domenica 27 aprile, ore 20.45 Udinese-Bologna lunedì 28 aprile, ore 18.30

lunedì 28 aprile, ore 18.30 Verona-Cagliari lunedì 28 aprile, ore 20.45

Un nuovo entusiasmante turno si staglia all'orizzonte, si entra nella fase decisiva della Serie A.