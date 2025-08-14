Probabili formazioni Napoli-Olympiacos: le scelte di Conte possono essere un segnale in vista del Sassuolo?

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Oggi a Castel di Sangro l'amichevole Napoli-Olympiacos. Dopo sedici giorni di ritiro per il Napoli di Antonio Conte in Alto Sangro, ci sarà la settima e ultima partita degli azzurri. Oggi 14 agosto allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (calcio d’inizio alle ore 18) la formazione guidata da Antonio Conte affronterà i greci dell'Olympiacos, che milita nel campionato di Super League e che, questa stagione, disputerà la Champions League.

Probabili formazioni Napoli Olympiacos: le scelte di Conte

QUI NAPOLI - Nell’ultimo allenamento aperto alla stampa Antonio Conte ha provato questo undici in partitella

Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, De Bruyne, Lobotka, Anguissa, Neres, Lukaku, Lang

Alternando poco prima Politano e De Bruyne con Neres e Lang, per poter schierare assieme i quattro centrocampisti.

Molti azzurri hanno giocato contro il Giugliano in allenamento per mettere minuti nelle gambe, e non saranno schierati contro l'Olympiacos. Curiosità nella scelta del portiere (Meret in ballottaggio) e del difensore centrale (Juan Jesus o Beukema?) dal 1', le scelte potrebbero anche essere indicative in vista del debutto in campionato con il Sassuolo la prossima settimana.

QUI OLYMPIACOS - Nell'ultima amichevole, giocata il 9 agosto contro l'Union Berlino e vinta 1-0, la squadra di Mendilibar si è schierata con un 4-2-3-1:

Tzolakis; Costinha, Kalogeropoulos, Retsos, Bruno; Hezze, Mouzakitis; Chiquinho, Cabella, Martins; El Kaabi.

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:

Portieri : Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.

: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante. Difensori : Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo

: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo Centrocampisti : Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.

: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay. Attaccanti: Lucca, Politano, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Ambrosino.

Ritiro Napoli 2025, le amichevoli

22 luglio: Napoli-Arezzo 0-2 (38' Pattarello rig., 90' Varela)

(38' Pattarello rig., 90' Varela) 26 luglio: Napoli-Catanzaro 2-1 (5' Raspadori, 7' Lucca rig., 48' Iemmello)

(5' Raspadori, 7' Lucca rig., 48' Iemmello) 3 agosto: Napoli-Brest 1-2 (29’ Ajorque, 33' Ajorque, 63' Lucca)

(29’ Ajorque, 33' Ajorque, 63' Lucca) 4 agosto: Napoli-Casertana 1-1 (35' Vano, 43' Politano)

(35' Vano, 43' Politano) 9 agosto: Napoli-Girona 3-2 (5' Di Lorenzo, 16' De Bruyne, 23' De Bruyne, 34' Stuani, 42' Stuani)

(5' Di Lorenzo, 16' De Bruyne, 23' De Bruyne, 34' Stuani, 42' Stuani) 10 agosto: Napoli-Sorrento 4-0 (12' Lucca, 22' McTominay, 75' Hasa, 85' Lukaku)

(12' Lucca, 22' McTominay, 75' Hasa, 85' Lukaku) 13 agosto: Napoli-Giugliano 1-1 (Hasa, Nepi) - allenamento congiunto

(Hasa, Nepi) - allenamento congiunto 14 agosto: Napoli-Olympiakos ore 18

I marcatori azzurri:

3 gol: Lucca (1 rig.)

2 gol: De Bruyne, Hasa

1 gol: Lukaku, McTominay, Politano, Di Lorenzo, Raspadori

SSC Napoli-Olympiacos: le probabili formazioni

Di seguito quindi le probabili formazioni di Napoli-Olympiacos: