Highlights Napoli Espanyol 0-0: azioni salienti, rissa e sintesi. 'Spunta' il rosso | VIDEO

Highlights Napoli Espanyol . È appena terminata la quarta amichevole della SSC Napoli dal ritiro di Castel di Sangro in Abruzzo. Dopo i due pareggi rimediati contro Adana Demirspor e Maiorca e la vittoria contro il Girona, oggi allo stadio Teofilo Patini il Napoli affrontato gli spagnoli dell'Espanyol FC, squadra militante in Liga e il match si è concluso con il risultato di 0-0, con una partita a reti inviolate, tanti falli e rissa sfiorata. Nelle immagini in basso, spunta anche il frame con l'arbitro che alza il cartellino rosso, ma l'Espanyol prosegue il match in 11.

Per guardare gli highlights dall'app per Iphone, clicca qui e guardala dal nostro canale Youtube.

Come sempre, su CalcioNapoli24 puoi riguardare tutti i gol, le azioni salienti e la sintesi integrale della partita.

Napoli Espanyol highlights

Napoli Espanyol highlights video. Guarda le azioni dell'amichevole e la sintesi della partita su CN24, sul nostro sito web, sul nostro canale YouTube o sul canale 79 del digitale terrestre (province di Napoli e Caserta). Clicca su play per fa partire il video oppure clicca qui: scriviti al nostro canale YouTube e attiva la campanella per non perdere i prossimi video.