CorSera su Milinkovic-Savic: ha una carta da giocarsi con Meret, dote rara e preziosa per far saltare il banco

Rassegna Stampa  
CorSera su Milinkovic-Savic: ha una carta da giocarsi con Meret, dote rara e preziosa per far saltare il banco

Ultime notizie SSC Napoli - In un calendario fitto per chi gioca in Champions League, sono tante le squadre di vertice che scelgono di far convivere due potenziali titolari. Ne parla il Corriere della Sera, che fa l'esempio del Napoli.

"Si pensi al Napoli: nel gioco delle coppie ruolo per ruolo, Milinkovic-Savic è stato affiancato a Meret. L’italiano resta il titolare, ma il gigante serbo non parte battuto e ha una carta da giocarsi: l’abilità in impostazione, appunto. I suoi lanci da quarterback sono dote rara e preziosa per far saltare il banco all’improvviso"

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top