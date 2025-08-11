CorSera su Milinkovic-Savic: ha una carta da giocarsi con Meret, dote rara e preziosa per far saltare il banco

Ultime notizie SSC Napoli - In un calendario fitto per chi gioca in Champions League, sono tante le squadre di vertice che scelgono di far convivere due potenziali titolari. Ne parla il Corriere della Sera, che fa l'esempio del Napoli.

"Si pensi al Napoli: nel gioco delle coppie ruolo per ruolo, Milinkovic-Savic è stato affiancato a Meret. L’italiano resta il titolare, ma il gigante serbo non parte battuto e ha una carta da giocarsi: l’abilità in impostazione, appunto. I suoi lanci da quarterback sono dote rara e preziosa per far saltare il banco all’improvviso"