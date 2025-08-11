CorSera lancia il Napoli: le sue rivali più credibili sono incomplete! Le anti-Conte non sono pronte

Ultime notizie SSC Napoli - Mancano meno di due settimane all’inizio del campionato e le anti-Napoli non sono pronte. Lo scrive il Corriere della Sera.

"Troppi i nodi da risolvere, in campo e sul mercato. L’Inter ha puntato le sue carte su Lookman per allestire un tridente da fantascienza con Lautaro e Thuram, ma l’arrivo del nazionale nigeriano rischia di complicare l’equilibrio di squadra e frenare la crescita di Pio Esposito, che può diventare il centravanti del futuro.

Il Milan cresce a immagine e somiglianza di Allegri, però la squadra è incompleta. La Juventus esce con grande autorevolezza dall’amichevole con il Borussia Dortmund, ma è prigioniera delle scelte sbagliate sul mercato dell’anno scorso. I giorni passano e le tre grandi del nord, le rivali più credibili del Napoli, restano incomplete"