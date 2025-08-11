Tuttosport - Con l'Olympiakos il collaudo del nuovo Napoli in vista del debutto col Sassuolo

Il Napoli si prepara all'inizio della nuova stagione con la prima partita di campionato sabato 23 agosto alle ore 18:30 contro il Sassuolo. Intanto, l'ultimo test amichevole con l'Olympiakos sarà decisivo per quella partita secondo Tuttosport

Il Napoli si prepara all'inizio della nuova stagione con la prima partita di campionato sabato 23 agosto alle ore 18:30 contro il Sassuolo. Intanto, l'ultimo test amichevole con l'Olympiakos sarà decisivo per quella partita secondo Tuttosport:

Tra gli aspetti positivi della seconda amichevole negli ultimi due giorni c’è il fatto di non aver preso gol per la prima volta in questo precampionato. Visti i risultati di questa pazza estate, e che lo stesso Napoli ha pagato sulla propria pelle a cominciare dalla sconfitta con l’Arezzo, anche questo ha il suo valore.  

Prossima fermata, giovedì sempre al “Teofilo Patini” di Castel di Sangro con l’Olympiakos, vincitore due anni fa della Conference League e campione di Grecia in carica. Sarà quello l’ultimo collaudo prima del debutto in campionato del 23 agosto a Reggio Emilia contro il Sassuolo.  

