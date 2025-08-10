Napoli-Sorrento, è il debutto di Union Gas e Luce come sleeve sponsor del Sorrento Calcio | VIDEO

Union Gas e Luce ha debuttato ufficialmente come sleeve sponsor del Sorrento Calcio in occasione dell’amichevole di prestigio Napoli – Sorrento, disputata oggi.

Per Union Gas e Luce, realtà in forte crescita nel panorama energetico nazionale, questo debutto rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento del brand e di vicinanza al territorio. L’azienda, che negli ultimi anni ha registrato una costante espansione sia in termini di clienti che di iniziative, conferma così la propria volontà di sostenere lo sport e i valori positivi che esso rappresenta.

“Siamo orgogliosi di legare il nostro brand al Sorrento Calcio, una squadra che rappresenta passione, determinazione e radici solide nel territorio – dichiara Pasquale Ponticelli, CMO di Union Gas e Luce –. Questo debutto è il segnale di un’azienda che cresce, investe e guarda lontano, ma che non dimentica mai l’importanza di creare legami autentici con le comunità locali".