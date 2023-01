"Rivoluzione a metà", bocciato il turnover massiccio di Spalletti: le scelte del tecnico sotto accusa

Ultime notizie Napoli - Ben 10 cambi iniziali rispetto alla gara contro la Juventus per un turnover che non ha portato i frutti sperati.

Napoli-Cremonese pagelle Spalletti

Il Napoli viene eliminato dalla Coppa Italia ai rigori contro la Cremonese, ma sono soprattutto le scelte di Spalletti a non convincere. Ecco i voti dei quotidiani sportivi al mister azzurro:

Il Mattino 5,5 - Rivolta il suo Napoli come un pedalino e rispetto alla vittoria di venerdì sera contro la Juventus lascia in campo solo Meret. La rivoluzione fatica a dare i frutti sperati ma non appena i giocatori trovano le misure il Napoli pareggia e ribalta il risultato. I cambi nella ripresa non aggiungono peso all’attacco e infatti la Cremonese pareggia al primo vero tiro in porta del secondo tempo.

Gazzetta 5,5 - Lo tradiscono i titolari: con le 'riserve' è avanti 2-1.

Corriere dello Sport 5 - Dieci cambi rispetto alla Juve sono troppi anche per una squadra piena di qualità e valori. Osa troppo, evidentemente.

Repubblica 5