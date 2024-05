Retroscena Gudmundsson: il Napoli era pronto ad investire su di lui prima di Lindstrom

C'è anche il Napoli su Albert Gudmundsson del Genoa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela un retroscena sugli azzurri e l'attaccante islandese che sta facendo davvero molto bene in questa stagione con la maglia della squadra allenata dal tecnico Alberto Gilardino.

Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il Napoli la scorsa estate aveva deciso di investire su Albert Gudmundsson salvo poi optare per l'acquisto di Jesper Lindstrom:

"Rischia di diventare oggetto di un’asta anche il futuro di Albert Gudmundsson, 26 anni, islandese di Reykjavik, la capitale, che è diventato la lanterna del Genoa: 14 gol per lui, 16 considerando anche la Coppa Italia, e la stima di un bel po’ di ammiratori illustri. Come l’Inter, come il Napoli. Già un’estate fa pronto a investire sui suoi scatti e i suoi dribbling, salvo poi virare verso l’affare-Lindstrom. Gudmundsson sarà di certo un uomo mercato. Con predilezione per il nostro Paese e per il nostro campionato: dicono che gli piacerebbe continuare da queste parti, in Serie A".