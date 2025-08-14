Zaccagni, l'agente: "Interesse concreto del Napoli ma non c'è stata la possibilità per un motivo"

Intervistato dalla pagina social Chiamarsi Bomber, l'agente Mario Giuffredi ha parlato di alcuni fra i suoi numerosi assistiti. Queste le sue dichiarazioni, nello specifico, su Zaccagni, cercato dal Napoli:
Su Zaccagni cercato dal Napoli: "Per Zaccagni c'è stato un interesse concreto del Napoli, ma, alla luce del blocco del mercato in casa Lazio, non c'era la possibilità di cedere considerato che non sarebbe stato possibile acquistare un sostituto. Pertanto, i margini per costruire una trattativa non ci sono mai stati".