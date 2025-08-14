Il Mattino - Agenti di Elmas attesi nella sede del Lipsia: il giocatore farebbe carte false per tornare a Napoli

Calciomercato Napoli - Possibile svolta per il trasferimento di Elmas in Italia e per tornare a giocare con la maglia del Napoli. I suoi agenti sono attesi nella sede del Lipsia per provare a sbloccare la trattativa come spiega Il Mattino:

Intanto avanza ancora la suggestione del ritorno di Elmas: gli agenti del macedone sono attesi nella sede del Lipsia. I tedeschi hanno pagato circa 25 milioni per Elmas a dicembre del 2023, non intendono girarlo in prestito gratuito al Napoli. Ma il centrocampista ha puntato i piedi: perché, dopo aver accarezzato il sogno a gennaio, stavolta farebbe carte false per indossare ancora la maglia azzurra.

