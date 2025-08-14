CdM - De Bruyne l'eccezione rispetto lo status di rinforzi fatti dal Napoli

Napoli - De Bruyne, il campione ex City è un’eccezione rispetto allo status degli altri rinforzi, profili che arrivano da una dimensione differente e possono crescere in un contesto d’alto livello come il Napoli che ha dei parametri da rispettare. Per Conte la solidità finanziaria, il rispetto delle regole, la capacità di scavalcare club che hanno maggiore potenza economica è un fattore da rivendicare con orgoglio, lo spiega nel suo pensiero su Ndoye: «Era nella nostra lista ma le cifre erano molto alte, ho rispettato questa scelta e l’ho anche appoggiata». È il pensiero del Conte manager anche sulla gestione di risorse interne come Raspadori che ha perso durante il ritiro di Castel Di Sangro: «Jack mi ha detto che voleva andare: gli ho detto se trovi la quadra economica grazie di tutto, è giusto che ognuno scelga la propria strada». Ieri pomeriggio l’allenamento congiunto con il Giugliano, alle 18 l’amichevole contro l’Olympiakos che chiuderà il ritiro,la prova generale in vista di Sassuolo-Napoli del 23 agosto.