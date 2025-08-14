Tuttosport - Ricostruzione Napoli, continua il lavoro di Conte: Antonio non si è ammorbidito

ConteConte

Calciomercato Napoli - La ricostruzione continua. Neppure lo scudetto conquistato pochi mesi fa ha ammorbidito Antonio Conte che, con il consueto piglio da generale, non ha smesso di tenere tutti sul pezzo. Anche perché - a detta del tecnico salentino - nessuna squadra è cambiata come il Napoli negli ultimi 24 mesi: «Nel giro di un anno dal mio arrivo abbiamo preso e cambiato 13 giocatori, ma sono stati venduti dei top player come Osimhen e Kvaratskhelia. Significa che siamo un club che continua la ricostruzione, un cantiere aperto. Non tutti i club che puntano ad essere competitivi o che hanno vinto lo scudetto possono creare tutto questo movimento. Abbiamo vinto il campionato dopo il primo anno, in maniera straordinaria, ma ci serve ancora uno step». Lo scrive Tuttosport.

