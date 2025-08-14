Tuttosport - Conte esalta Vergara, può tenerlo in rosa per aiutarlo a crescere tra i campioni

Rassegna Stampa  
VergaraVergara

Calciomercato Napoli - Occhio poi al giovane Antonio Vergara. Il classe 2003 ha impressionato tutti in questa pre-season. Tanto che nonostante diverse richieste arrivate da società di A per il prestito dovrebbe restare alla corte di Conte: «Vergara ha qualità e struttura fisica. La mia volontà è che lui rimanga e lavori con noi come accaduto ad Hasa. Vergara ha fatto uno step importante e e ci potrà dare una mano». Infine Conte ha svelato il traguardo che si è posto per il suo ciclo azzurro: «Il mio obiettivo è quello di dare stabilità al club ad alti livelli». Certo che se Don Antonio dovesse rivincere il Tricolore entrerebbe nella leggenda. Mai nessuno a Napoli ha vinto il campionato per due anni di fila. Neppure sua maestà Maradona. Per chi come Conte ama scrivere la storia non c’è sfida più bella di questa.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top