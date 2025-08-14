Tuttosport - Conte esalta Vergara, può tenerlo in rosa per aiutarlo a crescere tra i campioni

Calciomercato Napoli - Occhio poi al giovane Antonio Vergara. Il classe 2003 ha impressionato tutti in questa pre-season. Tanto che nonostante diverse richieste arrivate da società di A per il prestito dovrebbe restare alla corte di Conte: «Vergara ha qualità e struttura fisica. La mia volontà è che lui rimanga e lavori con noi come accaduto ad Hasa. Vergara ha fatto uno step importante e e ci potrà dare una mano». Infine Conte ha svelato il traguardo che si è posto per il suo ciclo azzurro: «Il mio obiettivo è quello di dare stabilità al club ad alti livelli». Certo che se Don Antonio dovesse rivincere il Tricolore entrerebbe nella leggenda. Mai nessuno a Napoli ha vinto il campionato per due anni di fila. Neppure sua maestà Maradona. Per chi come Conte ama scrivere la storia non c’è sfida più bella di questa.