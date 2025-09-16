Probabile formazione Manchester City-Napoli, Conte potrebbe avere un dubbio in difesa!

Ultime notizie SSC Napoli - L’idea è che l'allenatore del Napoli Antonio Conte contro il Manchester City possa confermare in blocco o quasi la formazione schierata dal primo minuto contro la Fiorentina, scrive il Corriere dello Sport.

"Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay insieme anche in Europa. Politano a destra e una linea a quattro che dovrebbe presumibilmente essere la stessa di Firenze: Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola. L’unico dubbio è a sinistra: Spina e Olivera testa a testa"